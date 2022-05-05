Москва, 5 мая, 2022, 13:47 — ИА Регнум. В России на данный момент нет перебоев с поставками минеральных удобрений. Об этом 5 мая заявил ученый-почвовед, академик РАН, доктор сельскохозяйственных наук Петр Чекмарев на пресс-конференции в Москве, передает корреспондент ИА REGNUM.

Gncr.com Азотные удобрения

По словам эксперта, ограничения на экспорт привели к тому, что на территории России сейчас уже переизбыток удобрений.

«В России нет перебоев с поставками. В России переизбыток. Тем более закрыли экспорт минеральных удобрений накануне посевных работ, чтобы насытить рынок. Поэтому в целом по Российской Федерации никаких проблем с минеральными удобрениями нет», — сказал Чекмарев.