Берлин, , 13:37 — REGNUM Специальная военная операция России на Украине ввергла немецкий истеблишмент в мучительный процесс интроспекции, заставила сомневаться в себе и спровоцировала череду взаимных обвинений. После многих лет чтения морали Западу о том, что для того, чтобы держать Россию под контролем, достаточно немного Ostpolitik — восточной политики, — немецкая политическая, медийная и академическая элита теперь одержимы новым вопросом: как они могли так ошибаться, пишет европейская версия издания Politico.

— Ты многих обманула. Но не меня Цитата из к/ф «Песня Бернадетт». реж Генри Кинг. 1943. США

Автор заметки Мэттью Карничниг отмечает, что подобная динамик говорит о том, что »Германия продала душу России не в одночасье», »это был процесс, который длился годами, к концу которого вся страна была соучастником». Далее он приводит «неполный список» тех, кто больше всего виноват в ошибочном подходе Германии к России и ее лидеру.

В список вошли бывшие канцлеры Ангела Меркель и Герхард Шрёдер, бывший глава МИД ФРГ, ставший президентом республики Франк-Вальтер Штайнмайер, такие политики, как бывший президент Бундесрата Германии Маттиас Платцек, предприниматели и коммерческие организации, как Джо Кэзер, Вольфганг Рейтцле, Восточный комитет германской экономики, премьер-министр федеральной земли Мекленбург-Передняя Померания Мануэла Швезиг и Фридрих Мерц. В него также были включены журналист Георг Рестле и философ Юрген Хабермас.

«Ни один немец не несет большей ответственности за кризис на Украине, чем Меркель», — указал Карничниг, по словам которого именно Меркель была против предоставления Киеву членства в НАТО.

Она была настолько уверена, что взаимодействие с Россией — это путь к миру, что в 2015 году дала зеленый свет на постройку «Северного потока — 2», несмотря на присоединение Крыма и вооруженные действия на востоке Украины.

Значительную ответственность несет и Штайнмайер, который не только поддерживал «Северный поток — 2», но и сыграл ключевую роль в попытках навязать Украине дипломатические решения, в первую очередь так называемую «формулу Штайнмайера», которая укрепила бы влияние России в стране.