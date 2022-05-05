Москва, 5 мая, 2022, 13:37 — ИА Регнум. Российский президент Владимир Путин проведёт рабочую встречу с генеральным директором общества «Знание» Максимом Древалем 5 мая. Об этом пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил журналистам.

Общество «Знание» Максим Древаль

Он напомнил, что Путин и Древаль условились о встрече на заседании наблюдательного совета АНО «Россия — страна возможностей». Древаль расскажет главе государства о развитии просветительской организации.

«Очень важная инициатива, которая достаточно успешно состоялась, была переформатирована и пошла в новом, современном режиме. Об этом сегодня Древаль поговорит с главой государства», — пояснил Песков.

Кроме того, 5 мая президент проведёт международный телефонный разговор. Он работает в Кремле.

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