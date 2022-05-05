* запрещённая в России организация

Москва, 5 мая, 2022, 13:17 — ИА Регнум. Требования украинский военнослужащих, блокированных на заводе «Азовсталь» в Мариуполе, схожи с условиями, которые ставили террористы в Сирии. Об этом 5 мая заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

По его словам, требования украинских военных на «Азовстали» по обмену мирных жителей на продукты и лекарства схожи с требованиями террористов в Сирии.

Как сообщало ИА REGNUM, националисты «Азова» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и военнослужащие ВСУ предложили обменять мирных граждан, содержащихся в катакомбах промзоны, на еду и медикаменты. Об этом рассказали в штабе операции по освобождению предприятия.

Предложенные боевиками условия сделки предполагают обмен 15 человек на тонную продуктов и лекарства.