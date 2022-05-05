Мехико, 5 мая, 2022, 13:13 — ИА Регнум. Актриса Кэт Грэм, сыгравшая Бонни Беннет в сериале «Дневники вампира», помолвлена с режиссёром Дарреном Жене. Об этом сообщил People, ссылаясь на свой источник.

Цитата из т/с «Дневники вампира». США. 2009–2017 год Кэт Грэм

По данным СМИ, Жене сделал предложение Грэм в апреле 2022 года, во время отпуска в Мексике. Как отмечает издание, жених старше невесты на 20 лет.

ИА REGNUM напоминает, что Кэт Грэм и Даррен Жене познакомились на съёмочной площадке одного из проектов. Пара начала встречаться в 2017 году.