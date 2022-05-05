Рабат, 5 мая, 2022, 13:15 — ИА Регнум. Представители профессиональной ассоциации учителей Марокко заявили о начале забастовки с понедельника, 9 мая. Об этом 5 мая сообщает Al-Araby-al-Jadid со ссылкой на заявление лидеров протеста.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Флаг Марокко

По их словам, забастовка вызвана конфликтом между педагогами и властями страны, которые вводят новые правила работы для бюджетных служащих. Кроме того, учителя выступают в поддержку десятерых профессоров ряда марокканских университетов, которых обвиняют в нарушении карантинных норм при проведении лекций.

Представители ассоциации отмечают, что задержанные профессора старались использовать академические часы для пользы студентов.

В рамках забастовки учителя призывают коллег не выходить на работу и пикетировать офисы министерства образования страны.