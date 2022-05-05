Мадрид, 5 мая, 2022, 13:07 — ИА Регнум. По оценкам правительства Испании, с начала спецоперации России по защите ДНР и ЛНР в Испанию из Украины прибыло около 130 000 беженцев, из которых более 86 000 уже имеют разрешение на работу и проживание в стране. Об этом сообщает агентство EFE со ссылкой на данные министерства интеграции, социального обеспечения и миграции Испании.

Испания

Согласно опубликованной министерством информации, почти 40% перемещенных лиц и беженцев — несовершеннолетние.

Спецоперация России по защите ДНР и ЛНР началась 24 февраля 2022 года.