Москва, 5 мая, 2022, 12:52 — ИА Регнум. Сумма представленных государством преференций и льгот составила 85 млрд рублей. Об этом 5 мая заявил руководитель Федеральной таможенной службы России Владимир Булавин на встрече с премьер-министром Михаилом Мишустиным.

Kaluganews.com На таможне

«Специальные меры со стороны недружественных стран были введены в отношении нашей авиационной отрасли, и касаются прежде всего самолётов и запчастей к ним», — заявил Булавин.

По его словам, многие самолёты были внесены под процедуру временного ввоза, и сейчас они выпускаются в свободное обращение.

«Сумма представленных государством преференций и льгот составила 85 млрд рублей. Уже, по нашим данным, около 100 бортов выпущены в свободное обращение», — указал он.