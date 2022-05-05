Санкт-Петербург, 5 мая, 2022, 13:04 — ИА Регнум. Краткосрочные ограничения в Ленинградской и Псковской областях ожидаются в связи с праздничными мероприятиями в День Победы, 9 мая, предупреждает пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

Дарья Антонова ИА REGNUM Бессмертный полк

Так, 9 мая с 10:00 до 11:00 мск в Тосно (Ленобласть) будет перекрыт на время участок федеральной дороги М-10 «Россия» (старое направление) от пересечения с улицей Пожарный проезд до пересечения с шоссе Барыбина.

«Объезд перекрытого участка возможен по улично-дорожной сети Тосно, а также по участку федеральной автодороги М-10, проходящему в обход города», — указали в пресс-службе.

Также в этот день с 12:40 до 14:00 мск будет перекрыт участок дороги А-181 «Магистральная» во Всеволожском районе Ленобласти в черте Морозовского городского поселения.

Там будет полностью перекрыто движение автотранспорта по участку федеральной дороги «Магистральная» от пересечения с улицы Первомайская до Морозовского кладбища.

Кроме того, с 11:20 до 11:40 мск на время проведения акции «Бессмертный полк» перекроют участок дороги А-181 «Магистральная» от мемориала памяти фронтовикам, жителям деревни Гарболово, до Братской могилы советских воинов в деревне Гарболово.

Также кратковременное ограничение коснется трассы Р-21 «Кола» в Сясьстрое. В День Победы с 12:00 до 13:00 будет запрещено движение транспорта по участку дороги км 136 — км 137 в связи с проведением митинга, посвященного 77-й годовщине победы в Великой Отечественной войне. Еще одно перекрытие 9 мая в Ленобласти — с 12:30 до 13:00 будет запрещено движение транспорта по участку трасса А-121 «Сортавала» с улицей Калинина (124 км) в Приозерске.

В Псковской области на время будет закрыт проезд на участке федеральной дороги Р-56 в Порхове. С 12:40 до 13:10 мск на участке от пересечения с улицей Профсоюзная до пересечения с улицы Мебельная пройдут мероприятия, посвященные 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

«Для регулирования движения транспорта в период проведения мероприятий будут привлечены патрульные экипажи ГИБДД. Просим водителей учитывать данную информацию при планировании маршрутов», — отметили в ФКУ Упрдор «Северо-Запад».