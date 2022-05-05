Стокгольм, , 12:45 — REGNUM 5 мая правительство Швеции приняло решение о выделении по 1000 шведских крон (порядка 100 евро) 3,7 миллионам автовладельцев. Данная мера является частью комплексного пакета помощи гражданам, пострадавшим от рекордно высоких цен на бензин, передает телеканал SVT.

Министр финансов Швеции Микаэль Дамберг government.se

Правительство страны хочет выдать по тысяче крон каждому автомобилисту — независимо от марки машины и ее пробега. Те, кто живет в малонаселенных районах Швеции, получат немного больше — 1500 крон.

В общей сложности эта инициатива обойдется бюджету в 4,2 миллиарда крон (порядка 420 млн евро).

«Мы столкнулись с исключительной ситуацией. Цены на бензин и дизельное топливо по-прежнему высоки», — заявил министр финансов Швеции Микаэль Дамберг в интервью SVT.