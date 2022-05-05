Донецк, 5 мая, 2022, 12:39 — ИА Регнум. Петровский район Донецка в течение часа дважды обстреляли Петровский район Донецка. Об этом 5 мая сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Ngu.gov.ua Артобстрел

Оба раза огонь был открыт с украинских позиций в Новомихайловке. В 11:22 оттуда в сторону Петровского района было выпущено пять снарядов калибром 122 мм, в 12:00 — три снаряда.

Как сообщало ИА REGNUM, украинские войска 5 мая обстреляли Донецк и Ясиноватую.