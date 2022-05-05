Иваново, 5 мая 2022, 12:34 — REGNUM Отопительный сезон в Иванове завершается с 11 мая, сообщили в пресс-службе администрации города. Соответствующее постановление подписал мэр Владимир Шарыпов.
Решение принято в связи с установившейся тёплой погодой — согласно законодательству, отопительный период начинается или заканчивается после установления среднесуточной температуры наружного воздуха ниже восьми градусов Цельсия или выше восьми градусов Цельсия в течение пяти дней.
Отопительный сезон в Иванове стартовал 13 сентября 2021 года для жилых домов и с 9 сентября — для объектов социальной инфраструктуры.