Минск, , 12:33 — REGNUM Проверка сил белорусской армии никому не угрожает, поэтому «Запад может спать спокойно». Об этом 5 мая заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

Александр Григорьевич Лукашенко kremlin.ru

«Мы никому не угрожаем, и не собираемся угрожать, и не будем делать этого. Более того, мы не можем угрожать — мы знаем, кто нам противостоит, поэтому развязать какой-либо конфликт, некую войну здесь на Западе — это абсолютно не в интересах белорусского государства», - сказал глава государства в интервью AP.

Лукашенко подчеркнул, что «Запад может спать спокойно».

Ранее армия Белоруссии начала внезапную проверку боеготовности.