Москва, 5 мая, 2022, 12:27 — ИА Регнум. Отказавшиеся от России деятели шоу-бизнеса и бизнесмены являются изменниками. Об этом заявил помощник секретаря Совета безопасности РФ Наиль Мухитов в интервью журналу «Национальная оборона».

Иван Шилов ИА REGNUM Суд над изменниками Родины

«Если иммигрировавший в Грецию русский рэпер гнусно заявляет, что «русская нация не та, чтобы её жалеть», это говорит об ущербности его воспитания, о червоточащей душе, о предательстве себя, своих родителей и страны», — сказал он.

По мнению Мухитова, бизнесмены и шоумены, решившие отказаться от России, в одночасье перечеркнули свои прежние заслуги. Они лицемерно считаю, что совершили героический поступок, путая героизм с изменой и отступничеством.

«Духовная бедность, слабость характера и безволие заставили их переметнуться на сторону врага. Причем они не понимают, что не стоят даже волоска ребят, погибших, защищая национальные интересы России», — уверен помощник секретаря Совбеза.

Он уточнил, что умышленно не называет имена этих людей, чтобы обществом они поскорее забылись.