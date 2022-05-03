Иркутск, , 12:43 — REGNUM Первого детёныша косули в 2022 году заметили в Прибайкальском национальном парке. Как сообщает ФГБУ «Заповедное Прибайкалье» 3 мая, это стало неожиданной новостью для научных сотрудников, так как обычно косулята появляются на свет в конце мая-начале июня.

Косуля

«Официально так рано появление детёнышей у косуль мы прежде не фиксировали, хотя устные свидетельства о подобных фактах есть. Замечено, что отел косуль приурочен к устойчивому переходу ночных температур выше 0 градусов по Цельсию. Это способствует тому, чтобы телята, первые две недели после рождения лежащие в одиночестве, не замерзали», — пояснила научный сотрудник Татьяна Десятова.

По её словам, заметив новорожденного олененка или косуленка, нужно как можно быстрее удалиться, чтобы не выдать его местоположение вездесущим сорокам и воронам, которые привлекут хищников. Кроме того, запах человека может отпугнуть от теленка его мать, которая приходит покормить его 3-4 раза в день.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале апреля сообщалось, что на Байкале просыпаются медведи: первый косолапый был встречен там, где его меньше всего ожидали увидеть — в Еланцинском лесничестве.

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