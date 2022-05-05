Москва, , 12:13 — REGNUM В России обнулены ввозные таможенные пошлины на 1075 групп товаров. Об этом 5 мая заявил руководитель Федеральной таможенной службы России Владимир Булавин на встрече с премьер-министром Михаилом Мишустиным.

На таможне Ctu.customs.ru

«В соответствии с принятым решением обнулены ввозные таможенные пошлины на 1075 групп товаров. И это прежде всего касается критического импорта: лекарственных средств, продовольствия, машин и механизмов, которые необходимы нашей промышленности», — заявил Булавин.

«Этой льготой воспользовалось уже 10 тыс. участников внешнеэкономической деятельности. Льготы предоставлены на сумму 13 млрд рублей», — указал он.