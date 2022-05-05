Париж, , 12:12 — REGNUM Министр экологии Франции Барбара Помпили заявила, что «уверена» в отношении принятия эмбарго на российскую нефть, несмотря на возражения со стороны некоторых государств-членов Евросоюза, передает BFM TV.

Нефть Иван Шилов © ИА REGNUM

«Это нормально, что есть дискуссии, потому что некоторые страны больше зависят от российской нефти, чем другие, поэтому мы должны попытаться найти решения, чтобы они могли справиться с санкциями», — отметила Барбара Помпили.

Как сообщало ИА REGNUM, во Франции заявили, что страна может обойтись без российской нефти.

Читайте также: Франция сможет обойтись без российской нефти — Le Parisien