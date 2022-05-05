Париж, 5 мая, 2022, 12:12 — ИА Регнум. Министр экологии Франции Барбара Помпили заявила, что «уверена» в отношении принятия эмбарго на российскую нефть, несмотря на возражения со стороны некоторых государств-членов Евросоюза, передает BFM TV.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

«Это нормально, что есть дискуссии, потому что некоторые страны больше зависят от российской нефти, чем другие, поэтому мы должны попытаться найти решения, чтобы они могли справиться с санкциями», — отметила Барбара Помпили.

Как сообщало ИА REGNUM, во Франции заявили, что страна может обойтись без российской нефти.

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