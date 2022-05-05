Лондон, 5 мая, 2022, 13:26 — ИА Регнум. Британская певица FKA Twigs (Талия Дебретт Барнетт) поделилась видеоклипом на песню Thank You Song. Об этом вечером 4 мая сообщило издание «‎Афиша Daily»‎.

Кадр из клипа на песню Thank You Song FKA Twigs

По сюжету ролика, артистка едет на ночном автобусе, в котором вместе с ней находится ещё один загадочный пассажир. Видео Thank You Song стало заключительным в серии клипов на треки из её недавнего микстейпа.

Напомним, что 14 января 2022 года состоялась премьера нового мини-альбома FKA Twigs под названием Caprisongs. Пластинка включила в себя 17 композиций, а в список гостей релиза вошли The Weeknd (Эйбел Тесфайе), Джорджа Смит, Daniel Caesar (Эштон Думар Норвилл Симмондс) и другие артисты.