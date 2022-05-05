Белгородский район, Белгородская область, 5 мая, 2022, 12:04 — ИА Регнум. Пять домовладений повреждено в результате обстрела 5 мая со стороны Украины приграничной Нехотеевки, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Belregion.ru Вячеслав Гладков

По данным главы региона, обстрел прекратился. Повреждена линия электропередач, пять домовладений, из которых один — сильно разрушен.

«В течение ближайшего часа начнём работы по восстановлению подачи электроснабжения. Также проведём необходимые замеры, чтобы восстановить все пострадавшие дома. Никого в беде не оставим», — заверил губернатор.

Пострадавших среди мирного населения нет.

Как сообщало ИА REGNUM, об обстреле стало известно примерно в 10:00 5 мая.