Лондон, 5 мая, 2022, 12:20 — ИА Регнум. Евросоюз не добьётся желаемого санкциями в отношении российских энергоресурсов, Россия выдержит последствия ограничений. Об этом пишет газета Financial Times со ссылкой на аналитиков.

Александр Горбаруков, ИА REGNUM Санкции

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что постепенный отказ от российской нефти предлагается в рамках шестого пакета ограничительных мер против России.

По мнению ряда аналитиков, через эмбарго на российскую нефть Евросоюз не получит желаемого влияния на Россию, так как цены на энергоресурсы растут. Они могут «нейтрализовать цену потери европейского рынка».

Ожидается, что после введения запрета на поставки нефти в ЕС Россия нарастит объёмы поставок в страны Азии. Некоторые из них уже стали активнее закупать энергоресурсы. При этом с поставками в Азию связаны некоторые логистические трудности.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал запрет на поставки российской нефти обоюдоострым оружием. Тем, кто пытается таким образом нанести ущерб России, тоже придётся за это расплачиваться.

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