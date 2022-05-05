Джакарта, 5 мая, 2022, 12:01 — ИА Регнум. Правительство Японии наградило трех индонезийских политических деятелей, сообщает CNN Indonesia.

(сс) Prayitno Индонезия

Бывший вице-президент Индонезии Юсуф Калла был награжден орденом Восходящего солнца, потому что политик внес вклад в улучшение дружеских отношений между Японией и Индонезией.

«Во время своего пребывания в должности вице-президент последовательно помогал координировать различные сложные вопросы как внутри, так и за пределами кабинета министров посредством сотрудничества с японскими политическими и экономическими кругами, тем самым внеся большой вклад в улучшение японо-индонезийских отношений», — заявили власти Японии.

Орден Восходящего солнца, золотой и серебряной звезды получил губернатор особого региона Джокьякарты Сри Султан Хаменгкубувоно X.

Юсрон Ихза Махендра, первый посол Индонезии в Японии, получил орден Восходящего солнца за вклад в улучшение отношений между Японией и Индонезией.

Как сообщало ИА REGNUM, правительство Саудовской Аравии вновь открыло паломничество в 2022 году, в том числе для мусульман из Индонезии.

Читайте также: Саудовская Аравия объявила квоту на хадж для паломников из Индонезии