Сантьяго, 5 мая, 2022, 11:50 — ИА Регнум. Президент Чили Габриэль Борич начал свое первое официальное турне по родному штату Магальянес, и по прибытию в столицу штата Пунта-Аренас он заявил о грядущих трудностях после падения уровня его поддержки в соцопросах. Об этом пишет агентство EFE.

Gob.cl Президент Чили Габриэль Борич

«Я четко осознаю, что наше правительство будет трудным правительством, что мы получаем глубоко расколотое общество <…> и что эти страдания, несомненно, иногда будут сказываться на нашей популярности», — сказал Борич.

На выборах президента Чили во втором туре Габриэль Борич одержал победу, став самым молодым президентом страны.