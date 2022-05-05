Москва, 5 мая, 2022, 11:47 — ИА Регнум. Международная валютная система рискует стать еще более фрагментированной из-за американских санкций против России. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 5 мая заявил профессор, научный руководитель факультета международных экономических отношений финансового университета при правительстве РФ Александр Ильинский.

Иван Шилов ИА REGNUM Санкции

«Финансовые санкции США, которые используют доллар как эффективное экономическое оружие, действуют сложнее, чем первоначально предполагалось авторами санкций, — сказал Ильинский. — Любые санкции имеют двойное действие — как на экономику, против которой они направлены, так и на экономику, которая инициирует санкционное давление. В случае использования доллара под обратный удар попадает мировая валютная система, в основании которой лежит американская валюта. Финансовые санкции США против России угрожают постепенно ослабить мировую гегемонию доллара США и привести к еще большей фрагментации международной валютной системы».

Более того, как полагает профессор, санкции могут привести к снижению корпоративной прибыли в США, и ее рост в течение следующего года может быть на несколько процентов ниже, чем в случае отсутствия санкций.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Ильинский рассказал, как США превратились финансовую сверхдержаву с исключительным правом влияния на все экономики.