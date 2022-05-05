Москва, 5 мая, 2022, 11:42 — ИА Регнум. США поставили собственное право выше международного и злоупотребили юрисдикцией собственной финансовой силы. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 5 мая заявил профессор, научный руководитель факультета международных экономических отношений финансового университета при правительстве РФ Александр Ильинский.

Иван Шилов ИА REGNUM США

«Односторонние санкции всегда были одним из самых популярных инструментов в арсенале правительства США, который служил их интересам сохранения однополярного мира и американской гегемонии. Санкции США против России незаконны с точки зрения международного права и представляют собой односторонние действия, которые не получили поддержки ООН. США решили обойти ООН, потому что уверены, что их мощь и сила достаточны для этого. США поставили собственное право выше международного права, злоупотребили юрисдикцией собственной финансовой силы, что нанесло серьезный ущерб международному торговому и валютному праву», — убежден профессор.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть экспертное мнение, что одним из последствий санкций станет снижение доли доллара в международных расчётах.