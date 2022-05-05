Москва, 5 мая, 2022, 11:35 — ИА Регнум. Большая часть западных санкций направлены на создание барьеров для перемещения товаров в Россию. Об этом 5 мая заявил руководитель Федеральной таможенной службы России Владимир Булавин на встрече с премьер-министром Михаилом Мишустиным.

Kremlin.ru Владимир Булавин

«Все санкции большей частью своей направлены на внешнюю торговлю. На создание барьеров по перемещению товаров и барьеров, собственно говоря, по оплате этих товаров», — заявил Булавин.

«Те меры, которые были приняты президентом страны, правительством под вашим руководством, евразийской площадкой — на наш взгляд, существенно смягчили воздействие этих мер как на экономику страны, так и на бизнес», — указал он.