Москва, 5 мая, 2022, 11:32 — ИА Регнум. Уголовное дело по факту обстрела жилого микрорайона города Донецка украинскими боевиками возбудили военные следственные органы Следственного комитета России. Об этом 5 мая сообщает пресс-служба СК РФ.

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«Военными следственными органами СК России возбуждено уголовное дело в отношении должностных лиц из командного состава 56 отдельной мотопехотной бригады ВСУ по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 356 УК РФ», — говорится в сообщении.

Также уточняется, что следователи установили, что днем 16 апреля украинские боевики из указанной бригады ВСУ обстреляли жилой дом Петровского района города Донецка в Донецкой Народной Республике, в результате чего получил осколочные ранения несовершеннолетний.

«Военные следователи провели осмотр места происшествия, допросили свидетелей произошедшего. Принимаются меры, направленные на установление лиц, причастных к совершению указанного преступления», — заключается в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что силы Народной милиции Донецкой Народной Республики за сутки уничтожили 54 украинских националистов.