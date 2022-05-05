Суджа, Курская область, , 11:25 — REGNUM В Суджанском и Рыльском районах Курской области с 5 по 7 мая будут проводиться учебные стрельбы. Об этом в соцсетях сообщили районные администрации.

Оружие Иван Шилов © ИА REGNUM

В Суджанском районе 5 мая Пограничным Управлением ФСБ России по Курской области с 12:00 часов будут проводиться учебные стрельбы.

На учебных полигонах Рыльского района учебные стрельбы из разных видов стрелкового оружия будут проводиться 6 и 7 мая 2022 года с 9:00 до 15:00. Местных жителей попросили «соблюдать спокойствие и отнестись к этому с пониманием».