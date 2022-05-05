Бухарест, 5 мая, 2022, 11:23 — ИА Регнум. В результате спецоперации, проведенной полицией и управлением по борьбе с организованной преступностью Румынии, в ряде регионов страны задержаны десятки человек, подозреваемые в торговле наркотическими средствами. Об этом 5 мая сообщает бухарестская газета Jurnalul.

Victor Арест

Согласно официальной информации, соответствующие обыски и задержания были осуществлены в уездах Арад, Бихор и Вылча на западе и юго-западе Румынии.

По версии следствия, подозреваемые могут быть причастны к поставкам наркотиков в десятки румынских регионов, а также за рубеж. По последним данным, изъята партия психотропных средств и огнестрельное оружие.

Ведется следствие.