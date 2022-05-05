Москва, 5 мая, 2022, 11:06 — ИА Регнум. Артиллерийские подразделения ВС России поразили 32 пункта управления ВСУ, заявил 5 мая официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

Иван Шилов ИА REGNUM Военная операция

«Артиллерийскими подразделениями поражены 32 пункта управления, пять складов с боеприпасами, 403 опорных пунктов, районов сосредоточения живой силы и военной техники, а также 51 позиция украинской артиллерии. Уничтожено свыше 600 националистов и 61 единица вооружения и военной техники», — сказал он на брифинге.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале в Донбассе спецоперации, направленной на денацификацию и демилитаризацию Украины. Целью операции, добавил глава государства, является защита людей, которые подвергались издевательствам, геноциду со стороны киевского режима восемь лет.