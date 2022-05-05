Канберра, , 10:44 — REGNUM Несмотря на то, что Соломоновы острова и Китай недавно подписали пакт по безопасности, его детали до сих пор не раскрываются правительством в Хониаре. Выступая 5 мая перед парламентом, премьер-министр Соломоновых островов Манассе Согаваре заявил, что что военное присутствие США и Австралии равносильно угрозе вторжения, передает телеканал Nine News.

Флаг Соломоновых островов

Согаваре также отметил в выступлении перед парламентариями, что в конфликте между Украиной и Россией «у каждой из сторон есть своя доля правды».

В свою очередь аналитик по безопасности из Австралийского института стратегической политики Майкл Шубридж считает, что тем самым Согаваре делает все более стратегическую ставку на Китай.

«Он не друг Австралии, уж точно не друг Америки. Он порицает нашу помощь», — отметил эксперт в эфире Nine News.

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