Перт, Австралия, 5 мая 2022, 10:42 — REGNUM 5 мая пресс-конференция премьер-министра Западной Австралии Марка Макгоуэна и министра образования штата Сью Эллери, посвященная запуску новой образовательной программы, была прервана после того, как присутствовавшая на ней девочка потеряла сознание. Об этом сообщил телеканал Nine News.
После того, как среди публики раздался громкий удар из-за падения ребенка, министр образования Эллери воскликнула «О, черт возьми».
Отмечается, что к месту инцидента сразу были вызваны медики, которые осмотрели девочку. На момент опубликования новости сообщается, что состояние ребенка стабилизировалось.
После того, как все благополучно разрешилось, премьер-министр штата Марк Макгоуэн принял решение продолжить пресс-конференцию с его коллегой-министром.