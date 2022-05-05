Канберра, , 10:39 — REGNUM Многие жители Австралии задаются вопросом: что замышляет Китай на Соломоновых островах и может ли правительство Австралии это остановить? Этот происходит на фоне того, что правительство Соломоновых островов «заставили» подписать соглашение по безопасности с азиатской сверхдержавой, которая, как многие опасаются, становится «зловещей угрозой миру». Об этом 5 мая сообщил телеканал Nine News.

Флаг Австралии DO'Neil

Сэм Роггевен, бывший аналитик в области обороны и разведки, а сейчас директор программы международной безопасности в Институте Лоуи, описывает новое предприятие Китая на Соломоновых островах как «наиболее важный внешнеполитический вопрос для Австралии».

«Самым большим оборонным активом Австралии всегда было расстояние, поэтому все, что сокращает это расстояние, все, что географически приближает потенциально враждебную страну к Австралии, — это то, о чем мы должны действительно беспокоиться», — сказал он в эфире Nine News.

Напомним, что недавно заключенный пакт по безопасности позволяет Китаю размещать свой флот на Соломоновых островах в 2000 километрах от границ Австралии.

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