Иваново, 5 мая, 2022, 18:33 — ИА Регнум. Благодаря нацпроекту «Малое и среднее предпринимательство», корпорация МСП совместно с правительством Ивановской области и торговой сетью «Пятерочка» открыла в Иваново магазин «Фермерский островок». Торговая точка расположена по адресу: ул. Кавалерийская, д. 41. Это первый «Фермерский островок» открытый в 2022 году. В прошлом году проект стартовал в Уфе, Новосибирске и Омске.

Цитата с сайта mbnso.ru Точка продажи фермерских товаров от Корпорации МСП «Фермерский островок»

Особенностью данного островка станет возможность для покупателей взять «кофе с собой» и попробовать горячие блюда, приготовленные из фермерской продукции. Например, фермдог, приготовленный из фермерского мяса.

«Проект открывает двери крупнейших в стране торговых сетей для небольших сельхозпредпринимателей. Они получают хорошие возможности сбыта своих товаров, а федеральные ритейлеры расширяют ассортимент продукции местных производителей и привлекают дополнительно внимание покупателей», — рассказал генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич. Он также отметил, что операторы «Фермерских островков» при открытии получают помощь с подбором локации, учитывая существующий трафик, и могут привлечь финансирование в МСП Банке по специальным, выгодным условиям.

На полках «Фермерского островка» представлена продукция 19 местных сельхозтоваропроизводителей Ивановской области: мясные изделия и деликатесы, фаршированные блинчики, пельмени и вареники ручной лепки, приготовленные из сырья, выращенного фермерами, молочная продукция, мед, сыры, ягоды и многое другое.

«Нас, как небольших сельхозпроизводителей, привлекает возможность попасть на полки торговых сетей. Мы видим проблему своих коллег, которые не могут выдавать объемы, запрашиваемые федеральными ритейлерами. «Фермерский островок» может стать решением по увеличению сбыта агропродукции таких фермеров. При этом потребитель получит хорошие качественные продукты от местных производителей», — отметил учредитель ООО «Редис» (оператор «Фермерского островка») Дмитрий Усачев.

«Первые «фермерские островки» в «Пятёрочках» открылись в прошлом году. Сотрудничество в рамках «фермерских островков» позволяет большему количеству местных производителей реализовывать свою продукцию в наших магазинах, а покупатели получают возможность приобретать еще больше качественных продуктов от местных производителей», — напомнил директор по взаимодействию с органами государственной власти компании X5 Group (управляет торговой сетью «Пятёрочка») Станислав Богданов.

Как известно, «Фермерский островок» работает в формате «shop-in-shop», на его прилавках представлена продукция местных производителей, относящихся к малым и микропредприятиям, работающим в рамках кооперации. Первая торговая точка в рамках проекта открылась 17 декабря в Уфе (Башкирия).

«Сельскохозяйственная отрасль всегда была и остается одним из важнейших направлений. Мы понимаем, что для развития фермерам необходима надежная финансовая поддержка. Наш новый продукт рассчитан на сельхозпроизводителей регионального уровня, которые решили объединиться в сельхозкооператив и продавать свою качественную и экологически чистую продукцию в магазинах федеральных торговых сетей. В МСП Банке уверены в успехе проекта «Фермерский островок» и его востребованности у фермеров в регионах», — отметил председатель Правления МСП Банка Петр Засельский.

Запуск проекта «Фермерский островок» на территории Новосибирской области поможет местным сельхозпроизводителям расширить возможности для реализации своей продукции, а покупателям даст возможность покупать свежие и экологичные продукты. Разместить свою продукцию на полках «Фермерского островка» сможет любое фермерское хозяйство или кооператив региона, отметил глава Агентства инвестиционного развития Новосибирской области (АИР) Александр Зырянов.

«В этом вопросе наш центр поддержки фермерства и сельхозкооперации готов помогать: консультировать, готовить документы и т.д. Это прекрасная возможность для мелких сельхозтоваропроизводителей региона выйти на новые рынки сбыта и ей обязательно надо пользоваться», — подчеркнул он.

Следующий «Фермерский островок» в Иваново планируется открыть до конца полугодия. Для того, чтобы стать поставщиком «Фермерского островка» нужно подать заявку на МСП. РФ через сервис «Производственная кооперация и сбыт».

Как сообщало ИА REGNUM, поддержка субъектов МСП в агропромышленном комплексе — один из приоритетов национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Для предпринимателей открыта инфраструктура региональных центров «Мой бизнес».