Нью-Дели, 5 мая, 2022, 10:36 — ИА Регнум. Премьер-министр Индии Нарендра Моди и президент Франции Эммануэль Макрон достигли понимания позиций друг друга относительно происходящего на Украине. Об этом первый заместитель главы индийского МИД Винай Мохан Куатра сообщил журналистам на брифинге по итогам встречи двух лидеров.

Kremlin.ru Нарендра Моди

По его словам, Моди и Макрон согласились с тем, что тесная координация и взаимодействие очень важны. Это даст возможность Индии и Франции играть конструктивную роль в ситуации, которая развивается на Украине.

«Что касается Украины, то было широкое понимание позиций друг друга», — сказал Куатра.

Он напомнил, что Нью-Дели призывает прекратить огонь на Украине и преодолеть кризис путём дипломатии и диалога. Лидеры, добавил он, обсудили каскадный эффект от конфликта на Украине, включая глобальный дефицит продовольствия и таких сырьевых товаров, как удобрения.

Как сообщало ИА REGNUM, встреча Моди и Макрона состоялась в Париже в рамках турне индийского премьера по ряду европейских стран.

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