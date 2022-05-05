Тирасполь, 5 мая, 2022, 10:25 — ИА Регнум. На территории Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) силовики сбили беспилотный летательный аппарат (БПЛА), к которому была прикреплена взрывчатка. Об этом 5 мая сообщил на телеканале «Россия-24» глава МИД ПМР Виталий Игнатьев.

U.S. Fish and Wildlife Service Headquarters Беспилотный летательный аппарат

«Удалось нейтрализовать беспилотник, который летел со взрывчаткой в направлении радиотелецентра «Маяк». Мы минимизировали эту угрозу, но опасность террористических актов сохраняется», — сказал глава ведомства.

Игнатьев сообщил, что удалось установить маршрут движения БПЛА. Его запустили с украинской территории, в шести километрах от приднестровской границы.

Напомним, в Приднестровье в конце апреля накалилась обстановка. В республике неизвестные осуществили три теракта. Киевский режим обостряет ситуацию, призывая атаковать ПМР и распространяет фейки. Одновременно с этим приднестровские официальные сайты постоянно подвергаются DDoS-атакам.