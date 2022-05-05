Минск, 5 мая, 2022, 10:17 — ИА Регнум. Свои поздравления работникам сферы информации и связи Белоруссии в связи с профессиональными праздниками — днем печати и днем работников радио, телевидения и связи, направил белорусский президент Александр Лукашенко. Текст его поздравления 5 мая опубликовала пресс-служба президента Белоруссии.

President.gov.by Александр Лукашенко

Как отметил Лукашенко, в результате бурного развития средств связи и коммуникации, электронных СМИ и социальных сетей жизнь человечества кардинально изменилась.

«Расширились возможности для экономики и социальной сферы, просто общения, но одновременно мир и сам человек стали более уязвимыми. Неслучайно в наш лексикон прочно вошло словосочетание «информационная война», — указал он.

Также белорусский президент уточнил, что сотрудники СМИ и обеспечивающие работу коммуникационных систем специалисты, по своей сути, находятся передовой информационного фронта, на котором ведется бескомпромиссное сражение за умы и души людей.

«Мы никак не можем проиграть тем, кто намерен отменить нашу историю и культуру, а заодно само государство и белорусский народ», — подчеркнул Лукашенко.

Кроме того, он добавил, что благородной миссией работников СМИ является не только выпуск репортажа или газеты, но необходимость «донести до человека живительное слово правды, которое помогает ему подняться над обыденностью, придает силы для созидания, делает его настоящим патриотом Отечества».

Как сообщало ИА REGNUM, 4 мая глава МИД Белоруссии Владимир Макей заявил, что западные страны скрывали свое истинное лицо под фальшивой оболочкой «оплота демократии».