Москва, , 09:49 — REGNUM Киевские боевики используют боевые наркотики, которые снимают страх перед атакой. Об этом 5 мая рассказал попавший в плен военнослужащий украинского батальона территориальной обороны «Донбасс» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), видеозапись его рассказа опубликовало Минобороны России.

ВСУ Иван Шилов © ИА REGNUM

Как отметил пленный украинский военный поставляли киевским боевикам такие наркотические средства волонтеры.

«Употребляли мы их непосредственно перед боем, после чего у нас пропадал вообще страх и все такое. Мы могли идти в бой спокойно, не боясь вообще ничего», — сказал он.

Кроме того, пленный указал, что после этого у принимавших данные наркотики украинских военных были сильные ломки, страх и слабость, а также уточнил, что больше всего их принимали члены украинских нацистских батальонов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Калуге в Свято-Троицком соборе викарий Калужской епархии, епископ Тарусский Леонид совершил молебен перед образом Калужской иконы Божией Матери и освятил икону, которую передадут для одного из храмов освобождённого Мариуполя.