Донецк, 5 мая, 2022, 09:19 — ИА Регнум. В Донецкой Народной Республике посёлок Троицкое полностью зачищен от украинских боевиков. Об этом 5 мая сообщили в Народной милиции ДНР.

Иван Шилов ИА REGNUM ДНР

«Первый отдельный механизированный батальон территориальной обороны ДНР при поддержке спецназа зачистил посёлок Троицкое от неонацистов и киевских боевиков», — рассказали в милиции.

Отмечается, что украинская артиллерия продолжает обстреливать населённый пункт с позиций в Новосёловке и Нью-Йорке.