Москва, 5 мая, 2022, 10:21 — ИА Регнум. Тяжёлый авианесущий крейсер «Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов» в мае отправится на доковый ремонт. Об этом сообщают два источника в оборонно-промышленном комплексе.

Mil.ru Авианесущий крейсер «Адмирал Кузнецов»

Авианосец встанет в док 35-го судоремонтного завода. Это филиал Центра судоремонта «Звёздочка», входящего в Объединенную судостроительную корпорацию (ОСК).

«Ожидается, что авианосец зайдёт в док в течение мая», — сказал один из источников ТАСС.

Официального подтверждения этой информации от ОСК пока нет. Ранее источники агентства сообщали, что «Адмирал Кузнецов» пробудет в доке до сентября, после чего «вернётся на воду».