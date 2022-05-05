Луганск, , 08:58 — REGNUM За последние месяцы украинские войска совершили 923 обстрела территории Луганской Народной Республики. Об этом 4 мая сообщает представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Артобстрел Mil.gov.ua

В представительстве уточнили, что статистика охватывает последние 11 недель с 17 февраля по 5 мая. Она учитывает обстрелы с применением тяжёлого вооружения — артиллерии, миномётов, РЗСО и так далее.

Противник применил 9473 боеприпаса различного калибра, включая пять ракет тактического ракетного комплекса «Точка-У», а также 1657 снарядов РСЗО.

В результате атак погибли 24 мирных жителя, в том числе один ребёнок.