Джакарта, 5 мая, 2022, 08:50 — ИА Регнум. Правительство Саудовской Аравии вновь открыло паломничество в 2022 году, в том числе для мусульман из Индонезии, сообщает Kompas.

GLady Мекка. Хадж

Саудовская Аравия предоставила Индонезии квоту в размере 100 051 паломника. Это число состоит из 92 825 обычных квот на хадж и 7 226 специальных квот на хадж.

«Мы все равно благодарны, в этом году есть индонезийские паломники, которые могут отправиться на святую землю для совершения паломничества», — говорится в заявлении министерства религии Индонезии.

Как сообщало ИА REGNUM, в Индонезии за сутки выявили 176 случаев заражения коронавирусом.

Читайте также: В Индонезии за сутки выявили 176 случаев заражения коронавирусом