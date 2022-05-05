Кито, 5 мая, 2022, 08:08 — ИА Регнум. В эквадорской провинции Эсмеральдас в море потерпел крушение полицейский самолёт с шестью пассажирами и членами экипажа на борту, сообщает RT.

wacki56 Самолет

Отмечается, что полиция перевозила на самолете заключенного из Эсмеральдаса в Манаби.

«Шесть человек, находившихся на борту судна, находятся в стабильном состоянии», — передает агентство.

По данным местных СМИ, среди пассажиров мог быть генерал Эдвин Франсиско Ногера — муж командующей полицией Эквадора Танни Варелы.