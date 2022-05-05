Симферополь, 5 мая, 2022, 08:00 — ИА Регнум. Транспортной блокады Крыма со стороны Украины больше нет, заявил советник главы региона по информационной политике Олег Крючков.

Марина Каширская ИА REGNUM Крым

«Транспортная блокада Крыма, устроенная украинскими националистами восемь лет назад, осталась в прошлом. Сегодня начался процесс восстановления грузового и пассажирского сообщения», — сказал он РИА Новости.

Он также добавил, что удалось восстановить железнодорожные ветки, которые соединяют Крым и Херсонскую область.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее российские военные разблокировали канал, поставляющий днепровскую воду на полуостров. В связи с этим правительство Крыма заявило, что это даст импульс развитию сельского хозяйства, нарастив производство овощей, развивая рыбное и животноводческое хозяйство, а также пищевую промышленность.

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