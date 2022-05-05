В Минобороны России сообщили о подвиге старшего лейтенанта Султанова
Москва, 5 мая, 2022, 07:57 — ИА Регнум. О героических действиях командира танкового взвода старшего лейтенанта Ильшата Султанова в ходе спецоперации Вооруженных сил (ВС) РФ по денацификации Украины рассказали 5 мая в Минобороны России.
Отмечается, что танковый взвод под командованием старшего лейтенанта осуществлял оборону одного из освобожденных от киевских боевиков населенных пунктов, когда для возвращения утраченных позиций радикалы перешли в наступление и попытались прорвать оборону в зоне ответственности танкового взвода Султанова.
«В ходе ожесточенного боя танком Ильшата был уничтожен «кочующий» миномет с экипажем, а также большое количество живой силы противника», — говорится в сообщении.
Также уточняется, что украинские нацисты оказывали яростное сопротивление и прицельно выстрелили по танку старшего лейтенанта из ПТУР, в результате чего российский офицер получил черепно-мозговую травму, однако смог продолжить бой и уничтожил вражеский расчет.
«Благодаря мужеству, стойкости и самоотверженности старшего лейтенанта Ильшата Султанова все попытки противника проникнуть в освобожденный населенный пункт были отбиты, в результате чего подразделения националистов отступили, понеся значительные потери», — заключается в сообщении.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в Магаданской области собрали ещё 11 млн рублей, на которые в Москве было закуплено 80 тонн гуманитарной помощи для пострадавших мирных жителей Украины.