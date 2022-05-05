Москва, 5 мая, 2022, 07:57 — ИА Регнум. О героических действиях командира танкового взвода старшего лейтенанта Ильшата Султанова в ходе спецоперации Вооруженных сил (ВС) РФ по денацификации Украины рассказали 5 мая в Минобороны России.

Минобороны РФ Старший лейтенант Ильшат Султанов

Отмечается, что танковый взвод под командованием старшего лейтенанта осуществлял оборону одного из освобожденных от киевских боевиков населенных пунктов, когда для возвращения утраченных позиций радикалы перешли в наступление и попытались прорвать оборону в зоне ответственности танкового взвода Султанова.

«В ходе ожесточенного боя танком Ильшата был уничтожен «кочующий» миномет с экипажем, а также большое количество живой силы противника», — говорится в сообщении.

Также уточняется, что украинские нацисты оказывали яростное сопротивление и прицельно выстрелили по танку старшего лейтенанта из ПТУР, в результате чего российский офицер получил черепно-мозговую травму, однако смог продолжить бой и уничтожил вражеский расчет.

«Благодаря мужеству, стойкости и самоотверженности старшего лейтенанта Ильшата Султанова все попытки противника проникнуть в освобожденный населенный пункт были отбиты, в результате чего подразделения националистов отступили, понеся значительные потери», — заключается в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в Магаданской области собрали ещё 11 млн рублей, на которые в Москве было закуплено 80 тонн гуманитарной помощи для пострадавших мирных жителей Украины.