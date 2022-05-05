Сент-Пол, США, , 07:44 — REGNUM «Миннесота Уайлд» одержал победу над «Сент-Луис Блюз» во втором матче первого раунда плей-офф Западной конференции Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счётом 6:2.

Кирилл Капризов Khl.ru

Российский форвард «Миннесоты» Кирилл Капризов забросил три шайбы. Этот хет-трик стал первым в истории «Миннесоты» в плей-офф НХЛ. Также в составе «Уайлд» дубль оформил нападающий Йоэль Эрикссон Эк, ещё один гол забил Фредерик Годро.

В составе «Сент-Луиса» точными бросками отметились нападающие Джордан Кайру и Владимир Тарасенко. На счету Тарасенко и Павла Бучневича также по одной результативной передаче.

Таким образом, «Миннесота» сравняла счёт в серии — 1:1. Следующий матч пройдёт 7 мая.

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