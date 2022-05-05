Лондон, , 07:43 — REGNUM ЕС будет единственным пострадавшим из-за введения эмбарго на поставку российских энергоносителей, поскольку у России есть альтернативные рынки сбыта. Об этом пишет журналист Джэкоб Пол в статье для британского таблоида Daily Express.

Европа мерзнет Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Автор публикации отмечает, что Евросоюз хочет нанести сокрушительный удар по экономике РФ, однако от действий Брюсселя наибольший ущерб потерпят европейские страны. Пол пояснил, что Россия имеет сеть нефтяных и газовых трубопроводов в Азию и продолжает торговать с азиатскими государствами, что позволяет Москве увеличивать прибыль от продажи энергоносителей.

Так, РФ продает газ в Китай и страны Восточной Азии, а нефть — в Индию, Японию и Южную Корею. Кроме того, журналист напомнил, что Россия экспортирует в Пакистан свой сжиженный природный газ (СПГ). Пол добавил, что такая деятельность должна помочь российской экономике смягчить удар от санкций со стороны Запада.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее немецкий журнал Der Spiegel, со ссылкой на Исследовательский центр Юлиха, передал, что Евросоюзу условиях отказа от российского газа придется уже в мае ограничивать поставки голубого топлива на все свои металлургические, химические или цементные заводы.

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