Варшава, , 07:10 — REGNUM Польша не решается вводить свои войска на Западную Украину, поскольку такой шаг не позволит ей использовать статью о коллективной обороне НАТО, и Варшава может столкнуться с Россией, находясь в одиночестве. Об этом заявил военный эксперт Владимир Евсеев беседе с «Украиной. ру».

ВС Польши Koalorka

По его словам, такого же сценария сторонятся и румынские власти.

«Сейчас есть опасность, что Россия, как сказал Путин, даст молниеносный ответ, а это сдерживает и Польшу, и Румынию. Речь не идет о полномасштабной войне с НАТО, потому что ввод польских войск на Украину не позволит задействовать статью НАТО о самообороне», — сказал эксперт.

Евсеев считает, что в случае ввода польской армии на Украину Россия может ударить ракетами «Кинжал», а у Варшавы не будет средств для ответа. Эксперт также выразил мнение, что Польша сможет направить военных в необходимые ей украинские регионы только с началом полного распада страны, когда Киев лишится всех рычагов управления.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 апреля ведущий эксперт Российского института стратегических исследований Олег Неменский заявил, что армии Польши и других стран НАТО могут войти на территорию Украины, чтобы помешать России победить.