Магадан, 5 мая, 2022, 07:19 — ИА Регнум. В Магаданской области собрали ещё 11 млн рублей, на которые в Москве было закуплено 80 тонн гуманитарной помощи для пострадавших мирных жителей Украины.

Https://belregion.ru Выдача гуманитарной помощи от РФ мирным жителям Украины

«Колымчане своим помогают. С начала военной спецоперации наши земляки собрали более 24 миллионов рублей. Первые 80 тонн гуманитарной помощи направили в Херсонскую область. Гуманитарную помощь, преимущественно мясные консервы, сгущенка, крупы и сахар 4 мая отправили из Москвы в Крым, где её перегрузят на машины МЧС и российской армии для отправки в Херсонскую область. Крупный вклад в помощь жителям освобожденных территорий — 9 млн рублей — внесли колымские меценаты Игорь Донцов, Михаил Суханкин, Александр Басанский. Перечисляли средства также работники предприятий, общественных организаций и жители области», — рассказал губернатор Сергей Носов в своём телеграм-канале.

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Как сообщало ИА REGNUM, около 40 тонн гуманитарной помощи собрали нижегородцы для жителей ДНР. 4 мая вагон отправился с Московского вокзала Нижнего Новгорода.