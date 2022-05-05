Токио, 5 мая, 2022, 06:35 — ИА Регнум. Санкционные меры, объявленные Россией, назвали абсолютно неприемлемыми премьер-министр Японии Фумио Кисида и японский министр обороны Нобуо Киси. Об этом 5 мая сообщает телеканал NHK.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Япония

Как заявил Кисида, вина в создавшейся ситуации изначально лежит полностью на российской стороне, которая «обратилась к военным мерам». Премьер-министр Японии пояснил, что ответственность за ухудшение японско-российских отношений несёт исключительно Россия, поэтому выступать с объявлением новых санкционных мер «абсолютно неприемлемо» со стороны Москвы.

Полное согласие с мнением Кисиды выразил и министр обороны Японии Нобуо Киси, добавив, что заявления такого рода со стороны России могут спровоцировать «закрытие возможностей для диалога» и привести к изоляции.

Напомним, МИД России опубликовал список граждан Японии, которым закрыт въезд в Российскую Федерацию. Среди них премьер-министр страны Фумио Кисида, глава МИД Ёсимаса Хаяси, министр обороны Нобуо Киси. Всего под российские санкции попали 63 японских подданных.

Санкционные меры были введены Россией после принятия Японией нескольких пакетов антироссийских санкций, включающих запрет на экспорт в Россию более 300 товаров, включая полупроводники, радары, сенсоры, лазеры и другую технику, а также продукты и промтовары. В антироссийский санкционный список Японии были включены 499 физических лиц и более 160 организаций из России, в том числе девять крупнейших банков.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Япония не планирует в ближайшее время прекращать импорт российской нефти в качестве очередного пакета антироссийских санкций.